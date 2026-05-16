晋遊舎が発行する雑誌「MONOQLO」はこのほど、編集スタッフと料理のプロが実際に食べて評価する「MONOQLOグルメ」の第23弾としてシュークリームを取り上げ、評価の高かった10品を「シュークリームランキング」として発表しました。コンビニやスーパー、洋菓子店などで手に入る、お手軽でおいしいスイーツ、シュークリーム。今日のデザートを決めるのにぴったりのランキングです。栄えある第1位はどこのシュークリーム？カスター