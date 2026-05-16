お笑いコンビ・エルフの荒川さんは5月14日、自身のInstagramを更新。ナチュラルメイク姿を披露し、反響が寄せられています。【写真】エルフ荒川のナチュラルメイク姿「ナチュラルギャルもかわええ」荒川さんは「時計じかけのマリッジABEMAで放送中です参加された皆様本当にお疲れ様でした生意気ながらスタジオで自分の思いを述べさせて頂きました！」「私ごとながら初めてナチュラルな私で出演させて頂きました」などとつづ