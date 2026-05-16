STARTO ENTERTAINMENTが、“SPECIAL”な“SHORTドラマ”を制作する「エスドラ」の配信をスタートさせました。このプロジェクトは、良質な縦型ショートドラマを制作・配信するもので、第1弾作品は4月・5月連続で堂本光一さん主演の『記憶買収人』をリリース。第2弾にはtimelesz・佐藤勝利さん、第3弾にはA.B.C-Z・橋本良亮さん、第4弾にはAぇ! Group・正門良規さんが主演する作品が配信予定です。 「エスドラ」の作品は、公式YouTub