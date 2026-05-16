言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、デジタルカメラやスマートフォン、美容や健康分野の話題、そしてスポーツや登山の際に重宝するアイテムという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。が□□うすい□□いさん□□ぷれーヒント：激しい運動などで不足