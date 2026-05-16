「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの娘で、継承者となった細木かおりさん（47）が15日に自身のX（旧ツイッター）を更新。数子さんの人生を題材にしたNetflix作品「地獄に堕ちるわよ」が大ヒットしたことで寄せられたコメントについて言及した。かおりさんは「未だ、Netflixから収益を得てると思われている方もいるようですが」と切り出すと「私は無償で衣装やバーキンを貸し出ししただけで、内容には一切関与