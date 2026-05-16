スーパーの店頭に並んだコメ＝2025年4月、埼玉県越谷市日本の1人1カ月当たりのコメ消費量が2025年度は平均4435グラムとなり、前年度から6.1％減少したことが16日分かった。7年ぶりの低水準で、減少幅は普通サイズの茶わん1杯（精米65グラム）で換算すると4.4杯分に当たる。価格高騰を背景に消費者のコメ離れが進んだことが裏付けられた。足元では価格は下落傾向だが、物価高で節約志向に拍車がかかっており、日本を代表する食の