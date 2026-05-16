NBAブルズの河村勇輝（24）が16日までに更新されたポッドキャスト番組「Club 93 Podcast」にゲスト出演。NBAでテンションが上がった瞬間を激白した。「Club 93 Podcast」は、プロバスケットボール選手の富樫勇樹とベンドラメ礼生がホストを務めるポッドキャスト番組。この日は河村をゲストに招いた。ベンドラメから「NBA選手になってテンションが上がった瞬間ある？」と質問した。河村は「マイアミ戦でジャンプボールに勝っ