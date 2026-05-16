15日夜、千葉県市原市で男性が胸などを刺される事件がありました。警察は、現場から逃走し、16日に出頭してきた34歳の男を殺人未遂の疑いで逮捕しています。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは自称・自営業の星雅也容疑者です。警察によりますと星容疑者は15日夜、市原市内で男性の腹部を刃物のようなもので刺して殺害しようとした疑いが持たれています。男性は病院に搬送されましたが、刺し傷は深さ10センチメートル以上に達していて