北中米Ｗ杯の日本代表メンバーに選出された、ドイツ・ウォルフスブルクのＦＷ塩貝健人（２１）が、代表選出を受けて決意表明を行った。今回が代表初選出となった塩貝は日本時間１６日までに自身のインスタグラムを更新。「Ｗ杯メンバーに選出していただきました。」とあらためて報告し、「幼い頃から夢見てきた舞台。日本代表として、日の丸を背負い戦えることを心から誇りに思います。これまで支えてくださったすべての方々の