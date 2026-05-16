◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１６日・楽天モバイル最強）楽天の村林一輝内野手が４号ソロを放った。「８番・遊撃」でスタメン出場。２点を追う５回無死で迎えた打席だ。初球の真ん中高め１４８キロを捉えた。打球は左翼ホームランテラスへ。今季４号アーチで反撃の号砲を鳴らした。初回から走者を出しながら得点できない展開が続いていたが、目の覚めるような一撃。村林の一振りで勢いに乗ったチームは、１死二塁から