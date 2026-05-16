◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１６日・甲子園）広島・森下暢仁投手が、４番・佐藤の豪快な一発で追加点を奪われた。２点ビハインドの４回先頭で、バックスクリーン左へ１１号ソロを運ばれた。佐藤には初回にも先制適時打を浴びていた。昨季も１本塁打を含む１３打数５安打で打率３割８分５厘と打ち込まれた相手に、この日も餌食となった。初回には、あっさり２点を先制された。２、３回は連続で３者凡退に抑えたが、リズ