◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１６日・楽天モバイル最強）ソフトバンクのカーター・スチュワート投手が５回途中３失点でマウンドを降りた。初回から球数を１９球投じるなど、走者を許しながらの投球が続いた。２回には３安打を浴びて満塁を背負うなどピンチもつくったが、４回までは無失点で粘った。それでも２点リードの５回、先頭の村林にソロを浴びて１点差に詰め寄られると、なおも１死二塁から黒川に右翼への適時