一卵性三つ子タレントの「佐藤三兄弟」が１６日、東京・墨田区の「錦糸町マルイ」でメジャーデビュー曲「ＤＡＩＳＵＫＩ」のＣＤ予約イベントを開催し、双子のお笑いコンビ、ザ・たっちから伝授された一発ギャグを披露する場面があった。８月５日に控えるメジャーデビューに向けて同曲など３曲を披露。得意のアクロバットも組み込んだパフォーマンスで集まった３００人を沸かせた。イベント後には報道陣の取材に対応。三つ子