◆春季高校野球北海道大会小樽地区予選▽３回戦倶知安３―１小樽双葉（１６日・エムデジ桜ケ丘）小樽双葉が１―３で倶知安に敗れ、３年ぶりの春全道大会出場を逃した。プロ注目の最速１４８キロ右腕・近藤琉唯斗（３年）は、６回５安打２失点で降板した。自己最速に迫る１４７キロを計測した直球に変化球を織り交ぜ、序盤から三振を積み重ねた。しかし、４回１死から左翼線への二塁打を許すと、２死二塁から甘く入った直球