一卵性三つ子タレントの「佐藤三兄弟」が１６日、東京・墨田区の「錦糸町マルイ」でメジャーデビュー曲「ＤＡＩＳＵＫＩ」のＣＤ予約イベントを開催した。８月５日に控えるメジャーデビューに向けたイベント。会場には３００人のファンが集まり、「ＤＡＩＳＵＫＩ」のほか「仮面舞踏会」「ギンギラギンにさりげなく」を披露した。３人でバック宙も決めるなど得意のアクロバットも組み込んだパフォーマンスに、通行人も思わず