◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節千葉―鹿島（１７日・フクダ電子アリーナ）Ｊ１千葉は１７日、ホームで鹿島と対戦する。クラブ関係者によると、チケットは１６日までに約２万人収容のスタジアムに対し１万８０００枚近くが発券済み。今季のホーム最多入場を更新する見込み（今季最多は第２節・川崎戦１万６３８９人）だという。残席は、一度は確保されたものの期限内に支払われずに復活した分のみで、当日はスタジア