◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人の大城卓三捕手が３回に適時二塁打を放った。１―３の３回。２死から４番・ダルベックが中前安打を放って出塁。続く５番・大城はＤｅＮＡの先発・篠木の３球目・フォークを捉えて強振。打球は左中間フェンスに直撃する適時二塁打となった。大城はこの日「５番・捕手」でスタメン出場。前日１５日の同カードでは無安打に終わっていたが、この日はチームを勢い