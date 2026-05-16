2026年4月23日(木)、京都･三条木屋町に新店舗｢おうちごはん 中島家 三条木屋町｣がオープンしました。まるで、家に帰ってきたようなごはんで心がほっこりあたたかくなるお料理がいただけます。一足早く、試食会に参加してきました。旬の食材を活かした手作りのおばんざいなどおすすめのお料理を中心に紹介します。 おうちごはん 中島家 三条木屋 新店舗｢おうちごはん 中島家 三条木屋町｣の既存店舗は、旅行口コミサイ