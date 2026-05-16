◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-オリックス(16日、ZOZOマリン)オリックスのセンター・渡部遼人選手が2回裏に守備でビッグプレーをみせ、失点のピンチを阻止しました。そのプレーが飛び出たのは、2回裏2死2塁の場面。ロッテの寺地隆成選手がセンター後方への大きなフライを打ちます。それを渡部選手が全速力で追います。そして背走しながら最後は体を投げ出してグラブを目一杯伸ばしキャッチ。倒れ込みながらもボールをしっかりつかん