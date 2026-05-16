米紙「USAトゥデー」など複数のメディアは15日（日本時間16日）、ドジャースのエドウィン・ディアス投手（32）が、違法とされている闘鶏に関与している可能性があることを報じた。連邦法による禁止令は、全50州およびプエルトリコを含む米領土での闘鶏を禁じているが、同紙は同投手のものと見られるFacebookアカウントに闘鶏の写真や動画を確認。闘鶏イベントの宣伝で、ドジャースのユニフォームを着用して写っている投稿、さ