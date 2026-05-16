声優の池水通洋が16日、都内で行われたアニメーション作品『機動警察パトレイバー EZY File 1』の公開記念舞台あいさつにサプライズで登場。シバシゲオ役の二又一成とのエピソードを明かした。【画像】銃を披露しポーズを決めた上坂すみれイベント中、出渕裕監督、小林親弘、上坂すみれ、戸谷菊之介の4人が、作品が公開されたことの喜びを語っていると、太田功役の池水の声が会場に響き渡った。まさかの登場にキャストも観客も