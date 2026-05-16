＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館【映像】カメラが捉えた“ただならぬ”存在感の人物大相撲五月場所七日目、序二段の取組が行われていた最中に東の花道奥で“ただならぬ”存在感を放つ人物の姿が注目を集め、一部ファンから「現役力士よりデカい」「お元気そうで何より」などの反響が寄せられる一幕があった。注目を集めたのは、序二段八十三枚目・旭轟星（大島）と序二段八十六枚目・千代の輝（九重）の一