「大相撲夏場所・７日目」（１６日、両国国技館）ＮＨＫ大相撲解説者でタレントの舞の海秀平氏（５８）＝元小結＝が、館内の相撲博物館で行われたトークショーに登場。２４年１１月に８２歳で死去した元横綱、北の富士勝昭さんとの思い出を語った。出羽海部屋の弟弟子だった高崎親方（元幕内金開山）を司会役に、入門からの思い出を語った舞の海氏。ＮＨＫ中継では両者の掛け合いが度々話題を集めた。ファンから北の富士さんの