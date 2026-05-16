気象庁は、2026年5月下旬より新たな防災気象情報の運用を開始する。 大雨警報等にレベルの数字がつくなど、市町村からの避難情報と直結し、いざという時の避難判断をより迅速に行えるようになります。【写真】「わかりやすい！」5月29日からカラー化、レベル表示される気象防災情報新たな防災気象情報はどう変わる？ 主な変更点3つ気象庁のHPによれば、現行と大きく変わる点は以下の3つです。1）警報・注意報の情報名に「レベル」