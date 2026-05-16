特定の人にあまりにも強い感情を持ち続けている場合、ときには感情が生霊として現れることもあるようです。夜馬裕さん原作、外本ケンセイさん作画の『厭談夜話』は、実話をもとに描かれたホラー漫画です。同作の『第三十八談 凝視』では、生霊をテーマにした物語が描かれています。【漫画】『第三十八談 凝視』（全編を読む）片田舎に住む主人公の彰良は、高校3年生のとき小百合という彼女がいました。小百合は束縛が激しく、通り