1.2リッターターボで挑むフラッグシップSUVシトロエンの新型「C5エアクロス」が、2026年4月16日から日本でも発売されました。今回は発売前にフランスで新型C5エアクロスに試乗。その進化ぶりを確かめました。【画像】これが“新世代SUV”のシトロエン新型「C5エアクロス」です！ 画像で見る（32枚）内燃機関への回帰がいわれる欧州車ですが、「燃やして走る」のがラグジュアリーとして復権している一方で、エネルギーとして