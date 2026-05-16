俺（タカヨシ、40代）は妻（マリコ、40代）と娘（サリ、中2）と3人暮らし。実家も義実家も比較的近くにありますが、妻は母（サナエ、70代）と不仲です。実は数か月前に不倫相手（フクハラミサト、30代後半）の妊娠がわかりました。ミサトは若くてかわいいし、両親が亡くなっているので頼れるのは俺だけ。ミサトのために、俺は妻とは離婚してミサトと再婚しなければいけません。妻に不倫がバレると面倒なので、不倫を隠したまま離婚