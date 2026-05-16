＜全米プロ2日目◇15日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞今季メジャー第2戦は、2日目を終えて首位と2打差以内に15人がひしめく大混戦となっている。〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！これはメジャー史上3番目に多い数字で、最多は1991年と2002年の「全英オープン」で記録された16人。同大会に限れば、これまでの最多は2006年大会の11人だった。トータル4アンダーの首位には、ツアー1