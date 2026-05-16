＜関西オープン3日日◇16日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーは第3ラウンドが終了した。【ライブフォト】ラフからはしっかり頭を残すプロのインパクトはかっこいい単独首位から出た小西たかのり、池田勇太、杉本スティーブ（米国）が、ともにトータル5アンダーの首位に並び、最終日を迎える。池田は2019年「ミズノオープン」以来、7年ぶりの優勝へ。小西は昨年の「前澤杯」以来