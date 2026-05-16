◇プロ野球セ・リーグ 阪神ー広島（16日、甲子園）阪神・佐藤輝明選手が4回、第11号ソロを放ちました。2点リードで迎えた4回の先頭で打席に向かった佐藤選手。対する広島の先発・森下暢仁投手の投じた6球目のチェンジアップをとらえます。少し泳いだ体勢でとらえるも、勢いよく飛んだ打球に確信。バックスクリーン方向に飛び込むソロホームランとなりました。初回にも先制タイムリーを放っていた佐藤選手。これで2打点目をあげてい