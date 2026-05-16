【モデルプレス＝2026/05/16】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）で惜しくも脱落となったアーチャー・ウイ（ARCHER）が5月15日までにInstagramアカウントを開設。初投稿で直筆メッセージを公開した。【写真】「日プ」脱落のLA出身練習生「字綺麗」日本語での直筆美文字◆「日プ新世界」アーチャー・ウイ、直筆メッセージ公開今回、アーチャーは36