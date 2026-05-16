俳優の相武紗季さん（40）が2026年5月8日、自身のインスタグラムを更新。衣装ショットを披露した。「ベストマザー賞」での衣装ショット相武さんは「第18回ベストマザー賞2026」での衣装ショットを公開した。インスタグラムに投稿された写真では、ベージュのジャケットを羽織り、白いトップスとベージュのパンツを着用。耳に手を添えて、笑顔をみせていた。2枚目では、トロフィーを持って微笑んでいた。3枚目では、全身ショットを披