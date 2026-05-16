「今期で最もドラマファンから支持される作品」なんて評価もあるのが、黒木華（36）主演の「銀河の一票」（カンテレ・フジテレビ系＝月曜夜10時）。野呂佳代さんはまさに、“聞く耳”を持っている女優「演技派の黒木さん主演で、“出演ドラマにハズレなし”の異名を持つ野呂佳代さんが準主演。放送前から《キャストがいいから初回は絶対見る！》の声が多かったドラマです。視聴率が取れないとタブー視されがちな政治の世界を、思っ