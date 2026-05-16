タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１１時）が１６日に放送され、タレントの出川哲朗がゲスト出演した。２０年来の仲だという出川と庄司。トークは過去の恋愛の話に発展すると藤本は「私は別に自分の前の人の話を聞くのは全然平気なんです」とサラリ。出川は「男前だね〜相変わらず」と感心しきりだ。これに