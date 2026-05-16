◆パ・リーグ日本ハム―西武（１６日・エスコン）西武がタイラー・ネビン内野手の２打席連続弾で再び同点に追いついた。１点を追う４回、先頭のネビンが相手先発・加藤貴の高め１３８キロ直球を振り抜いた打球は、一直線に左翼ブルペンに飛び込んだ。２打席連続の今季６号ソロは貴重な同点弾。打った瞬間確信の当たりに、球場に詰めかけた西武ファンからは割れんばかりの大歓声が巻き起こった。ネビンは３点を追う２回先頭