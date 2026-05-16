◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１６日・バンテリンドーム）中日・村松開人が３回無死一塁で２号２ランを放った。奥川の真ん中に入った１４８キロを右中間へ。初回の先制三塁打に続く打点を挙げ「先制した後、追加点を取れたので良かったです。引き続き、気を引き締めていきます」とコメントした。直前には、板山祐太郎内野手が中前打。２打席連続で出塁して得点の起点になった。１５日は７番で満塁弾など２本塁打を含