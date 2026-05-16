５月１６日の京都９Ｒ・あずさ賞・３歳１勝クラス（芝２０００メートル＝１０頭立て）は、４番人気のレッドラージャ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父コントレイル）が勝利した。勝ち時計は１分５７秒９（良）。好位のラチ沿いにつけ、リズム良く追走。直線に入るとじわじわとスピードを上げ、前を追った。残り約１００メートルからもう一段階加速し、抜け出していたミッキージャンプ（高杉吏麒騎手）を鼻差とらえた。テン乗