◇大相撲夏場所７日目（１６日、東京・両国国技館）東幕下２９枚目・矢後（押尾川）が東２５枚目・出羽大海（出羽海）に押し出され４連敗。２場所ぶりの負け越しとなった。３連敗で開き直ったのか、立ち合いから突っ張りで圧力をかけたが、土俵際で回り込んだ時に足が出てしまった。「残り３番、頑張るだけです」と唇をかみしめた。師匠の押尾川親方（元関脇・豪風）からは「勝っても負けても引きずる力士」と精神的な面の課