ハイチ・サッカー連盟は１５日、北中米Ｗ杯に出場する代表メンバー２６人を発表した。イングランド・プレミアリーグに所属するＭＦベレガルデ（ウルバーハンプトン）、イシドル（サンダーランド）らが順当に選ばれ、ベルギー１部・ヘントに所属し、元浦和ＤＦ橋岡大樹、ＭＦ伊藤敦樹とチームメートのＤＦデュベルンも選出された。１９７４年西ドイツ大会以来５２年ぶり、２度目の出場。情勢不安のため、フランス人指揮官のミ