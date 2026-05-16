◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１６日・バンテリンドーム）中日・石川昂弥内野手が今季１号を放った。３回２死一塁で内角の１４９キロを完璧に捉え、左翼席の上段への２ラン。同じ２００１年生まれのヤクルト・奥川恭伸投手の直球を仕留めた。試合前の時点で１２打数１安打の打率０割８分３厘と苦しんでいたが、２回先頭の第１打席でも中前打。１５日はベンチスタートだったが、２試合ぶりのスタメン起用に応えた。こ