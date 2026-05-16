◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神ー広島（１６日・甲子園）阪神が初回に２点を奪った。１死二、三塁で佐藤が広島先発・森下のフルカウントからのチェンジアップを捉え、右前に先制打を放った。さらに大山の左犠飛で三塁走者・中野が生還し、２点目を加えた。佐藤は「とにかく先制点を取ることができて良かった。追い込まれてから、うまく打つことができた」とコメントした。また２−０の４回無死からはバックスクリーン左へ１１号ソ