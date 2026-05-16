自分はモテるいい先輩、と思っている夫。そのちょっとした勘違いが、じわじわと夫婦関係に影響してきそうな予感です。妻の「本気にしてないよね？」というひと言、夫には嫉妬に聞こえていたみたいですが…。果たして妻は本当に嫉妬しているだけなのか、それとも別の何かを感じ取っているのでしょうか？>>【まんが】そのチョコ勘違いです(ウーマンエキサイト編集部)