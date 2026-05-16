◇大相撲夏場所7日目（2026年5月16日東京・両国国技館）幕下最下位格付け出しの大森（22＝追手風部屋）が西幕下56枚目の豪ノ勝（20＝武隈部屋）を破り、4戦全勝で勝ち越しを決めた。右四つに組んで相手のまわしを切るなど勝機をうかがいつつ、最後は下手投げで仕留めた。「しんどかったけれど楽しかった。どう自分の形にするかを考えていた」。勝ち越しが懸かる一番で「少し緊張もあった」というが、昨年の全日本相撲選