お笑いタレントの紺野ぶるまがABEMA的ニュースショーに出演した際に、自身のインスタグラムで公開している漫画について語る場面があった。【映像】紺野ぶるま、自作の育児漫画紺野は自身のインスタグラムで育児漫画『毎日あーぷん』を投稿している。2022年4月に誕生した第1子との日々が描かれており、リアルな子育ての奮闘や子供の成長が、ユーモアを交えて綴られている。自身で描いた育児漫画を公開番組内で漫画が紹介さ