俳優の高畑裕太が１６日、自身のＳＮＳなどに新規投稿。「約９年前に起こした不祥事」について、声明を発表した。高畑は２０１６年８月、宿泊先のホテル従業員に対する強姦致傷容疑で逮捕（不起訴）され、芸能活動を無期限休止。１９年８月に活動を再開させた。「過去の出来事について自らの言葉で正式に説明することが、関わってくださる方々に対する誠実さであると考えるようになりました。その想いと、１０年という歳月を踏