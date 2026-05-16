5月16日（現地時間15日、日付は以下同）。デトロイト・ピストンズが、敵地ロケット・アリーナで行われた「NBAプレーオフ2026」イースタン・カンファレンス・セミファイナル第6戦で、クリーブランド・キャバリアーズ相手に115－94で勝利し、3勝3敗のタイに持ち込んだ。 キャブスとのシリーズで、ピストンズはホーム2連勝を飾るも続く第3戦から3連敗で2勝3敗に陥り、あと1