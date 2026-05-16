香川県三豊市で人材育成に役立ててほしいと、取り組みに賛同する企業からの寄付金の贈呈式が行われました。 【写真を見る】「人材育成に役立てて」三豊市に企業版ふるさと納税 “寄付金500万円”AI教育やスタートアップ支援など【香川】 今月12日、レクザムの住田副社長が三豊市役所を訪れ、企業版ふるさと納税として寄付金500万円の目録を山下市長に手渡しました。 三豊市は、地域の課題を解決する人材の育成に積極的