S字フックの落下を防止する方法▶【写真付きで解説】もう拾わなくてOK！輪ゴム1本で「S字フックの落下」を防ぐ方法とは掃除道具やカバンなどを引っかけておくのに便利なS字フック。しかし、いざ物を取ろうとすると、S字フックが一緒に外れたり落ちたり…地味にイラっとしませんか？S字フックの落下を防ぐライフハックが、SNSで話題になっています。この機会に試してみてください。■ゴムだけで手軽に対策！S字フックを落ちに