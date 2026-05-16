ニフティライフスタイルは、温泉やサウナ、スーパー銭湯をお得に楽しめるサブスクリプションサービス「おふろパス」の提供を開始した。月額料金は330円。事前登録で1万人を超える注目を集めたサービスが、ついに正式スタートした。物価高が続く中、「気軽にリフレッシュしたい」「サウナ巡りをもっと楽しみたい」というニーズに応える新しい選択肢だ。●新規登録者は1カ月間無料おふろパスの魅力は、圧倒的なコストパフォーマ