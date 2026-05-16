仏RFIの中国語版サイトは13日、6月に開幕するサッカーのワールドカップ（W杯）について「中東危機の中、交通費や宿泊費、チケット代などが高騰し、ファンの観戦ハードルが高まっている」と報じた。記事はまず、米国、カナダ、メキシコの共催で行われる今年のW杯は、出場チームが32から48に拡大されたため史上最大規模となるだけでなく、史上最も観戦にコストのかかる大会になるとみられていると伝えた。記事によると、決勝の公式チ